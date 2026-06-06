Собянин сообщил о ликвидации девятого БПЛА, направленного на Москву

Девятый беспилотник ВСУ сбит на подлете к Москве Собянин сообщил о ликвидации девятого БПЛА, направленного на Москву

Москва6 июн Вести.На подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализован еще один вражеский беспилотный летательный аппарат. направленный украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны проинформировал глава мегаполиса в своем канале в мессенджере МАХ, отметив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Ранее столичный градоначальник сообщал о ликвидации восьми украинских БПЛА, которые летели на Москву 6 июня.