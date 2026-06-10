Собянин сообщил о ликвидации седьмого БПЛА на подлете к Москве

На подлете к Москве сбит седьмой беспилотник ВСУ Собянин сообщил о ликвидации седьмого БПЛА на подлете к Москве

Москва10 июн Вести.На подлете к Москве средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был запущен вооруженными формированиями Украины. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее Собянин сообщал о ликвидации шести вражеских БПЛА, направленных на Москву.

На фоне воздушных атак в аэропортах Жуковский и Домодедово продолжают действовать ограничения на полеты. Авиагавани в целях безопасности принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.