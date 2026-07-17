Москва17 июлВести.Средства противовоздушной обороны РФ за неделю ликвидировали 4661 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, за прошедшую неделю сбиты 68 авиабомб противника, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов, а также две крылатые ракеты большой дальности.
Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУдобавили в министерстве
По данным ведомства, всего с начала спецоперации силы ПВО уничтожили свыше 183 тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь сбиты 243 беспилотника ВСУ.