Силы ПВО ликвидировали за неделю свыше 4,6 тыс. вражеских БПЛА Минобороны: силы ПВО ликвидировали за неделю свыше 4,6 тыс. вражеских БПЛА

Москва17 июл Вести.Средства противовоздушной обороны РФ за неделю ликвидировали 4661 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, за прошедшую неделю сбиты 68 авиабомб противника, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов, а также две крылатые ракеты большой дальности.

Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ добавили в министерстве

По данным ведомства, всего с начала спецоперации силы ПВО уничтожили свыше 183 тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь сбиты 243 беспилотника ВСУ.