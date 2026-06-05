Минобороны сообщило об уничтожении более 3 тыс. дронов ВСУ за неделю Российская ПВО за неделю сбила 3084 беспилотника ВСУ

Москва5 июн Вести.Средства противовоздушной обороны России за неделю уничтожили 3084 беспилотника самолетного типа, а также десятки авиабомб и реактивных снарядов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, военные РФ перехватили 47 вражеских управляемых авиабомб, 16 реактивных снарядов HIMARS Vampire.

В Минобороны также привели общую статистику с начала проведения специальной военной операции. По данным ведомства, за этот период были уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, более 156 тысяч беспилотников, 661 зенитный ракетный комплекс, около 30 тысяч танков и других боевых бронированных машин.