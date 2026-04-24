Средства ПВО сбили 2464 украинских дрона и 50 авиабомб за неделю Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 50 авиабомб и 2464 беспилотника ВСУ

С 18 по 24 апреля средствами противовоздушной обороны сбиты 50 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 2464 беспилотных летательных аппарата самолетного типа заявили в ведомстве

Ранее за ночь система ПВО ликвидировала над регионами РФ 10 беспилотников противника. Атаки были отбиты в период с 21.00 мск 23 апреля до 07.00 мск 24 апреля.