Москва24 апрВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали десять украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что атаки киевского режима были отбиты в период с 21.00 мск 23 апреля до 07.00 мск 24 апреля.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в заявлении Минобороны
Целями ВСУ были объекты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и Республике Крым.
Ранее в ведомстве сообщили, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" уничтожила термобарическими снарядами подземный укрепленный пункт Вооруженных сил Украины в Запорожской области.