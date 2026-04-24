За прошедшую ночь над регионами РФ сбили десять беспилотников ВСУ

Москва24 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали десять украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что атаки киевского режима были отбиты в период с 21.00 мск 23 апреля до 07.00 мск 24 апреля.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в заявлении Минобороны

Целями ВСУ были объекты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и Республике Крым.

Ранее в ведомстве сообщили, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" уничтожила термобарическими снарядами подземный укрепленный пункт Вооруженных сил Украины в Запорожской области.