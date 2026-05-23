ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Россией МО РФ: над российскими регионами сбиты 11 беспилотников ВСУ

Москва23 мая Вести.Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов киевского режима в небе над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что БПЛА были уничтожены в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени. ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областей и Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в течение пяти часов российская ПВО сбила 42 беспилотника ВСУ над регионами РФ.