Москва23 маяВести.Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов киевского режима в небе над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что БПЛА были уничтожены в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени. ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областей и Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что в течение пяти часов российская ПВО сбила 42 беспилотника ВСУ над регионами РФ.