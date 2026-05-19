Москва19 маяВести.Подразделения ПВО Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили 56 беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
ПВО перехватывала украинские БПЛА самолетного типа в период с 14.00 по 20.00 по московскому времени. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
Ранее сообщалось, что только в Тульской области за день уже сбиты 16 беспилотников киевского режима. Разрушений объектов инфраструктуры в результате вражеского налета не зафиксировано.