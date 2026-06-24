Российские спасатели разминировали 50 гектаров фермерских земель в ЛНР Сводный отряд МЧС разминировал 50 га сельхозугодий в ЛНР

Москва24 июн Вести.В ЛНР за два месяца бойцы сводного отряда МЧС разминировали порядка 50 гектаров сельскохозяйственных земель. О проводимых операциях по разминированию территории ИС "Вести" сообщил командир отряда с позывным Лихой.

Обнаружено и обезврежено было порядка 170 взрывоопасных предметов, из которых большая часть были инженерные боеприпасы, мины типа МОН-50, ОЗМ-72. Также было порядка 10 единиц противотанковых мин отметил он

По его словам, на территории, где на протяжении двух месяцев работал сводный отряд МЧС было найдено порядка сорока заградительных мин.

Порядка 350 метров было затянуто линией МОН-ок, целый участок. Сейчас тут очищено, прошли саперы нашего отряда сказал он

По словам бойцов, они стараются очистить как можно больше территории от оставленных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что саперы в Курской области нашли заминированную ВСУ бутылку воды.