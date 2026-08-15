Москва15 авгВести.Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников разбрасывают на территории ДНР заминированные смартфоны, пачки сигарет и бутылки воды.
Об этом сообщил командир отделения штурмового отряда 102-го полка мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Денис Фирсов агентству РИА Новости.
Как отметил боец, заминированные телефоны могут лежать прямо на тропах и других маршрутах, по которым передвигаются российские военнослужащие. По его словам, противник сбрасывает эти предметы с беспилотников, потом они ничем не отличаются от обычных оставленных вещей.
Телефоны, пачки сигарет, вода. Скинули телефон, лежит на тропе — идешь, а на тропе лежит обычный телефон. Кнопочный, сенсорный — без разницы. Кидают их с "птичек" (дронов)рассказал Фирсов
Он отметил, что при обнаружении подозрительных предметов военные в первую очередь ищут признаки минирования и не трогают их. В отдельных случаях о наличии взрывного устройства могут свидетельствовать провода, выходящие из корпуса телефона.
Фирсов подчеркнул, что российские бойцы проходят необходимую подготовку, поэтому знают о таких способах минирования, из-за чего не поднимают подозрительные предметы и принимают меры для их обезвреживания.
Все, кто научены, уже знают. Противник такой изощренный, все делает для того, чтобы как-то покалечитьдобавил боец
Ранее уже сообщалось, что в Луганской Народной Республике свыше 60 процентов территории загрязнено взрывоопасными предметами.
В июле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики начали минировать дороги, пряча взрывчатку в тушах животных.