Бойцы ВСУ при помощи БПЛА разбрасывают на территории ДНР заминированные предметы РИА Новости: ВСУ с дронов разбрасывают заминированные предметы на территории ДНР

Москва15 авг Вести.Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников разбрасывают на территории ДНР заминированные смартфоны, пачки сигарет и бутылки воды.

Об этом сообщил командир отделения штурмового отряда 102-го полка мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Денис Фирсов агентству РИА Новости.

Как отметил боец, заминированные телефоны могут лежать прямо на тропах и других маршрутах, по которым передвигаются российские военнослужащие. По его словам, противник сбрасывает эти предметы с беспилотников, потом они ничем не отличаются от обычных оставленных вещей.

Телефоны, пачки сигарет, вода. Скинули телефон, лежит на тропе — идешь, а на тропе лежит обычный телефон. Кнопочный, сенсорный — без разницы. Кидают их с "птичек" (дронов) рассказал Фирсов

Он отметил, что при обнаружении подозрительных предметов военные в первую очередь ищут признаки минирования и не трогают их. В отдельных случаях о наличии взрывного устройства могут свидетельствовать провода, выходящие из корпуса телефона.

Фирсов подчеркнул, что российские бойцы проходят необходимую подготовку, поэтому знают о таких способах минирования, из-за чего не поднимают подозрительные предметы и принимают меры для их обезвреживания.

Все, кто научены, уже знают. Противник такой изощренный, все делает для того, чтобы как-то покалечить добавил боец

Ранее уже сообщалось, что в Луганской Народной Республике свыше 60 процентов территории загрязнено взрывоопасными предметами.

В июле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики начали минировать дороги, пряча взрывчатку в тушах животных.