ВСУ раскидывают мины с "Бабы-яги" под видом российских сухпайков РИА Новости: ВСУ маскируют мины под сухпайки ВС РФ

Москва6 июн Вести.На добропольском направлении в ДНР боевики ВСУ применяют замаскированные взрывные устройства, по виду напоминающие сухие пайки российских военных. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе российской группировки войск "Центр" с позывным Буша.

По его словам, подобные взрывные устройства рассчитаны на то, чтобы привлечь внимание военнослужащих.

Бывает коробка, похожая на наш сухпаек, с "Бабы-яги" кидают. Довольно большая коробка рассказал военный

Морской пехотинец отметил также, что в таких предметах при внимательном осмотре можно заметить провода и другие элементы, указывающие на опасность. Попытка вскрыть коробку может привести к детонации.

Как правило, внутри подобных устройств боевики размещают 82-миллиметровую мину, а для придания коробке нужной формы и маскировки используют пенопласт.

Ранее сообщалось, что на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике украинские боевики также используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и пачки сигарет.