Москва23 апрВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и пачки сигарет, на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил военнослужащий группировки войск "Центр" с позывным "Лис".
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Противник использует самодельные мины, маскируя их под сигареты, телефоны и другие предметы. Человек подходит – и происходит детонацияприводит агентство слова российского бойца
Он отметил, что украинские боевики также применяют магнитные мины, которые сбрасываются с беспилотников. Поэтому, подчеркнул он, российским бойцам дано строгое указание не трогать ничего, что лежит на земле.
Ранее сообщалось, что ВСУ закладывали в курском приграничье мины, замаскированные под аптечки и игрушки.