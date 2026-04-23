Российский боец рассказал, что ВСУ маскируют мины под телефоны и пачки сигарет

Москва23 апр Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют самодельные мины, замаскированные под телефоны и пачки сигарет, на добропольском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщил военнослужащий группировки войск "Центр" с позывным "Лис".

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Противник использует самодельные мины, маскируя их под сигареты, телефоны и другие предметы. Человек подходит – и происходит детонация приводит агентство слова российского бойца

Он отметил, что украинские боевики также применяют магнитные мины, которые сбрасываются с беспилотников. Поэтому, подчеркнул он, российским бойцам дано строгое указание не трогать ничего, что лежит на земле.

Ранее сообщалось, что ВСУ закладывали в курском приграничье мины, замаскированные под аптечки и игрушки.