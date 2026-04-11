Москва11 апрВести.Украинские подразделения при отступлении специально оставляют в неожиданных местах мины, растяжки и ловушки, рассказали ТАСС в Минобороны РФ.
Там указали, что во время наступательных действий у российских саперов особенно много работы.
Такие мины, как правило, уничтожаются на месте путем подрыва, добавили в ведомстве.
В МО РФ отметили, что местные жители часто находят оставленные ВСУ "опасные подарки" - схроны украинских боевиков, неразорвавшиеся боеприпасы, сбитые беспилотники-камикадзе рядом с их домами, сельскохозяйственными объектами, в местах общего пользования.