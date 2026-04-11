ВСУ, отступая, оставляют в неожиданных местах мины и ловушки

Москва11 апр Вести.Украинские подразделения при отступлении специально оставляют в неожиданных местах мины, растяжки и ловушки, рассказали ТАСС в Минобороны РФ.

Там указали, что во время наступательных действий у российских саперов особенно много работы.

Такие мины, как правило, уничтожаются на месте путем подрыва, добавили в ведомстве.

В МО РФ отметили, что местные жители часто находят оставленные ВСУ "опасные подарки" - схроны украинских боевиков, неразорвавшиеся боеприпасы, сбитые беспилотники-камикадзе рядом с их домами, сельскохозяйственными объектами, в местах общего пользования.