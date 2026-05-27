ФСБ: ВСУ оставили под Красноармейском в ДНР схрон для диверсий ФСБ нашла под Красноармейском в ДНР схрон с оружием НАТО

Москва27 мая Вести.Вооруженные силы Украины оставили заминированный тайник с иностранным вооружением под Красноармейском в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР, схрон был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций, передает ТАСС.

По данным ведомства, в тайнике были обнаружены 10 гранатометов производства стран НАТО, 2 осколочно-фугасные мины HE120C, 10 ручных гранат производства НАТО. Оружие передано в Минобороны РФ.

В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением отмечается в сообщении

