Москва11 маяВести.Одиннадцатый пограничный отряд Госпогранслужбы Украины, преобразованный в бригаду "Форпост", несет потери в Черниговской области. Причем часть случаев связана с минированием местности войсками ВСУ.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, сейчас военнослужащие украинского погранотряда фигурируют преимущественно в сообщениях о потерях в Черниговской области, куда вывели часть.
Некоторые случаи связаны с дистанционным минированием.
Гибнут, в том числе, от действий собственных побратимов, осуществляющих дистанционное минированиеотметил собеседник агентства