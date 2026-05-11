Украинские пограничники наткнулись на оставленные ВСУ мины Украинские пограничники несут потери в Черниговской области из-за мин

Москва11 мая Вести.Одиннадцатый пограничный отряд Госпогранслужбы Украины, преобразованный в бригаду "Форпост", несет потери в Черниговской области. Причем часть случаев связана с минированием местности войсками ВСУ.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, сейчас военнослужащие украинского погранотряда фигурируют преимущественно в сообщениях о потерях в Черниговской области, куда вывели часть.

Некоторые случаи связаны с дистанционным минированием.