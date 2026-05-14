Бригада ВСУ из бывших заключенных понесла колоссальные потери под Купянском

Москва14 мая Вести.Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), укомплектованное бывшими заключенными, понесло огромные потери в боях под Купянском, заявил источник ТАСС.

Многочисленные некрологи солдат 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБР) ВСУ подтверждают колоссальные потери подразделения на северо-западе купянского района. Большая часть из уничтоженных националистов - заключенные тюрем Днепропетровской области приводит ТАСС слова источника

Между тем родственники военнослужащих 4-й ОТМБР ВСУ, которых сразу после прохождения базовой подготовки посылают на передовую, шлют многочисленные жалобы командованию ВСУ, заключил источник.