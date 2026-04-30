ВСУ в Константиновке скрывают от высшего командования большие потери ТАСС: украинские боевики в Константиновке выдают мертвых солдат за действующих

Москва30 апр Вести.Украинские военные в Константиновке скрывают от высшего руководства ВСУ значительные потери. В российских силовых структурах сообщили ТАСС о том, что одним из методов является представление уже умерших солдат как живых.

В Константиновке противник несет большие потери личного состава. Наиболее сильные удары по ВСУ наносятся на территории промзоны, в ее окрестностях, и на территории колонии. Командиры подразделений скрывают от высшего командования эти потери, выдавая мертвых за живых, имитируя их присутствие на позициях рассказали в беседе с ТАСС

Ранее боец соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" Вооруженных сил России с позывным Пика рассказал о странном поведении боевиков ВСУ на передовой.