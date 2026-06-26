Минобороны: ВСУ при отходе из Константиновки бросают технику и имущество

ВСУ отходят из Константиновки, оставляя технику и имущество Минобороны: ВСУ при отходе из Константиновки бросают технику и имущество

Москва26 июн Вести.ВСУ несут серьезные потери на константиновском направлении и при отступлении оставляют имущество и технику, которые не успевают вывезти. Об этом сообщили в Минобороны России.

На константиновском направлении противник несет серьезные потери и вынужденно отступает, оставляя за собой имущество и технику, которые он не способен быстро увезти с собой. рассказали в оборонном ведомстве

По данным Минобороны, российские войска продолжают продвижение и освобождение города. Там также подчеркнули, что единственным способом сохранить жизнь для украинских военных остается сдача в плен.

Ранее эвакуированный житель Константиновки Максим Плюшко сообщил, что украинские боевики умышленно подожгли в городе храм, где прятались мирные жители.