Москва26 июнВести.ВСУ несут серьезные потери на константиновском направлении и при отступлении оставляют имущество и технику, которые не успевают вывезти. Об этом сообщили в Минобороны России.
На константиновском направлении противник несет серьезные потери и вынужденно отступает, оставляя за собой имущество и технику, которые он не способен быстро увезти с собой.рассказали в оборонном ведомстве
По данным Минобороны, российские войска продолжают продвижение и освобождение города. Там также подчеркнули, что единственным способом сохранить жизнь для украинских военных остается сдача в плен.
Ранее эвакуированный житель Константиновки Максим Плюшко сообщил, что украинские боевики умышленно подожгли в городе храм, где прятались мирные жители.