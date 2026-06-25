Москва25 июнВести.Украинские боевики намеренно подожгли храм в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), где укрывались мирные жители. Об этом ТАСС рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.
Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет, подожгли храм, в два часа ночи. Там людисказал он
По словам мужчины, в храме было 19 человек, шестерых из них уже эвакуировали.
Ранее сообщалось, что за сутки подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ освободили в Константиновке 127 зданий. Отмечается, что российские военные продолжают активное наступление по всем направлениям населенного пункта, а на юго-западной окраине идет зачистка и ликвидация разрозненных групп украинских боевиков.