Москва15 июл Вести.Боевики украинского полка "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) расстреливали дома мирных жителей Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказала эвакуированная женщина в видео Минобороны России, передает ТАСС.

По словам жительницы, таким образом военные пытались выжить их из населенного пункта.

И причем цинично потом оценивали работу: "Вот, как хорошо поработала наша арта, но нужно бы подкорректировать". И корректировали, заваливали целые подъезды вспоминает она

Женщина рассказала, что боевики кричали на граждан и прямым текстом призывали покинуть город, угрожая "забросать минами".

Ранее другие эвакуированные жители Константиновки на видео Минобороны РФ рассказали о крайне суровых условиях жизни в городе до его освобождения военнослужащими группировки войск "Юг" Вооруженных сил (ВС) России.