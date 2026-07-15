Москва15 июлВести.Эвакуированные жители Константиновки на видео Минобороны РФ рассказали о крайне суровых условиях жизни в городе до его освобождения военнослужащими группировки войск "Юг" Вооруженных сил (ВС) России, пишет РИА Новости.
Как пояснила одна из опрошенных, ее поражает, как столь крупный и многонаселенный город мог быть оставлен без основных коммуникаций: света, воды, газа и доступа к информации.
Вода была дороже золота ... Мы в день тратили на семью из трех человек десять литров водыподелилась горожанка
Другая жительница рассказала о тяжелейших зимних условиях, когда люди оставались в своих домах без отопления при 20-градусном морозе, а для получения питьевой воды топили лед на окопных свечах в бутылках.
Эвакуированные также выразили благодарность российским военным, которые, осторожно выводили мирных жителей из города, получая ранения и подвергая свою жизнь опасности.
Вели нас бережно, как драгоценные сосудыподчеркнула она
Ранее первая группа эвакуированных из Константиновки мирных жителей рассказала о бесчеловечных действиях украинских боевиков.