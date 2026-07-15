Жители Константиновки до освобождения жили в городе без воды, света и газа

Жители Константиновки рассказали о своей жизни до освобождения города ВС РФ Жители Константиновки до освобождения жили в городе без воды, света и газа

Москва15 июл Вести.Эвакуированные жители Константиновки на видео Минобороны РФ рассказали о крайне суровых условиях жизни в городе до его освобождения военнослужащими группировки войск "Юг" Вооруженных сил (ВС) России, пишет РИА Новости.

Как пояснила одна из опрошенных, ее поражает, как столь крупный и многонаселенный город мог быть оставлен без основных коммуникаций: света, воды, газа и доступа к информации.

Вода была дороже золота ... Мы в день тратили на семью из трех человек десять литров воды поделилась горожанка

Другая жительница рассказала о тяжелейших зимних условиях, когда люди оставались в своих домах без отопления при 20-градусном морозе, а для получения питьевой воды топили лед на окопных свечах в бутылках.

Эвакуированные также выразили благодарность российским военным, которые, осторожно выводили мирных жителей из города, получая ранения и подвергая свою жизнь опасности.

Вели нас бережно, как драгоценные сосуды подчеркнула она

Ранее первая группа эвакуированных из Константиновки мирных жителей рассказала о бесчеловечных действиях украинских боевиков.