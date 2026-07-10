Москва10 июлВести.Первая группа эвакуированных из освобожденной Константиновки мирных жителей рассказали RT о бесчеловечных действиях украинских боевиков.
По словам мирных граждан, украинские оккупанты, в частности боевики "Азова" (признана террористической организацией и запрещена в РФ), угрожали закидать жителей минами, а также разгромили школу.
Они же говорили: "Вас будут убивать как свидетелей"рассказала мирная жительница
Эвакуированные добавили, что российские военные помогали людям выбраться из города, а некоторых даже выносили на руках.
Ранее сообщалось. что ВСУ не давали мирным жителям эвакуироваться из Константиновки.