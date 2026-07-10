Эвакуированные из Константиновки мирные жители рассказали о бесчеловечности ВСУ

Первые эвакуированные жители Константиновки рассказали о бесчеловечности ВСУ Эвакуированные из Константиновки мирные жители рассказали о бесчеловечности ВСУ

Москва10 июл Вести.Первая группа эвакуированных из освобожденной Константиновки мирных жителей рассказали RT о бесчеловечных действиях украинских боевиков.

По словам мирных граждан, украинские оккупанты, в частности боевики "Азова" (признана террористической организацией и запрещена в РФ), угрожали закидать жителей минами, а также разгромили школу.

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Эвакуированные добавили, что российские военные помогали людям выбраться из города, а некоторых даже выносили на руках.

Ранее сообщалось. что ВСУ не давали мирным жителям эвакуироваться из Константиновки.