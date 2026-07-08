Фашистский оскал: ВСУ не давали мирным жителям эвакуироваться из Константиновки Финский журналист рассказал, как ВСУ не давали жителям выйти из Константиновки

Москва8 июл Вести.Финский журналист Кости Хейсканен в интервью ИС "Вести" рассказал, что украинские боевики не давали мирным жителям эвакуироваться из Константиновки, нацеливая на них дроны.

Ребята российские сейчас эвакуируют большое количество мирных, а мирные, когда выходят, даже говорят, что плачут, когда им дают хлеб. Потому что укрофашисты их убивали дронами, когда они выходили к ребятам с белыми флагами, с собаками, с детьми, по ним пытались бить. И они не дают даже эвакуировать этих людей… И эвакуационные машины с ранеными добивают. Они показывают весь этот оскал фашистский сказал журналист

Ранее редактор отдела журнала "МТО ВС РФ" Борис Джерелиевский рассказал об актуальной обстановке в Константиновке, о полном освобождении которой стало известно 3 июля.