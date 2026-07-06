Москва6 июл Вести.Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал киевский режим за отказ от предложения России по передаче тел боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке.

Ничего для семей. Ничего для погибших. Лишь только мясо для мясорубки [главы киевского режима Владимира] Зеленского. Чистое зло написал он в социальной сети X

3 июля Вооруженные силы (ВС) РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). О взятии под контроль города начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину. Глава государства назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР.

5 июля в Минобороны РФ сообщили, что Украина отказалась от предложения России по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся Константиновке. В ведомстве напомнили, что российская сторона предложила Киеву прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 6 июля для проведения соответствующей гуманитарной акции, однако Киев отверг эту инициативу.