Москва7 июл Вести.Приглашение украинской стороне от российских военных забрать тела погибших украинских военнослужащих подтверждает тот факт, что Константиновка в ДНР действительно находится под контролем России, а отказ Киева от этого предложения говорит о том, что Украине не нужны ее граждане, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он ответил на вопрос о фейках в западных СМИ касательно актуального статуса Константиновки.

Мне кажется, лучшим ответом является приглашение, которое наши военные адресовали украинской стороне, приехать в Константиновку и забрать тела погибших украинских военнослужащих отметил Лавров

По его словам, отказ Киева от этого лишь подтверждает, что руководству Украины не нужны их граждане.

Украина отказалась, тем самым лишний раз подчеркнув, как уже многие оценили это действие, что ей ни живые, ни мертвые украинцы не нужны… Скорее всего, это будет списано как пропажа без вести, так скажем подытожил Лавров

О полном освобождении Константиновки 3 июля 2026 года президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. При этом в ходе отступления подразделения ВСУ бросили до нескольких сотен тел своих погибших сослуживцев, а от предложения Москвы забрать их Киев отказался.