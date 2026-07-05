МО РФ: Киев вновь показал свое отношение к военным, как к расходному материалу

Минобороны РФ: Киев относится к погибшим военным ВСУ, как к расходному материалу МО РФ: Киев вновь показал свое отношение к военным, как к расходному материалу

Москва5 июл Вести.Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу. Об этом заявили в Министерстве обороны России, комментируя отказ Украины возвращать тела своих военных, погибших в Константиновке.

Российская сторона предложила Киеву прекратить обстрел города с 12.00 до 18.00 6 июля для проведения соответствующей гуманитарной акции. По данным ведомства, по линии спецслужб Украина отказалась от этого предложения.

В Минобороны подчеркнули, что киевский режим не сделал ничего для того, чтобы родственники могли достойно захоронить погибших военных.

Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации добавили в ведомстве

Ранее начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку​​​.

За время операции по освобождению города потери украинской армии составили около 13,5 тысячи военных, 14 танков, 200 орудий артиллерии.