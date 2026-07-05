Москва5 июлВести.Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу. Об этом заявили в Министерстве обороны России, комментируя отказ Украины возвращать тела своих военных, погибших в Константиновке.
Российская сторона предложила Киеву прекратить обстрел города с 12.00 до 18.00 6 июля для проведения соответствующей гуманитарной акции. По данным ведомства, по линии спецслужб Украина отказалась от этого предложения.
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим не сделал ничего для того, чтобы родственники могли достойно захоронить погибших военных.
Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизациидобавили в ведомстве
Ранее начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку.
За время операции по освобождению города потери украинской армии составили около 13,5 тысячи военных, 14 танков, 200 орудий артиллерии.