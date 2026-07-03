Москва3 июл Вести.Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что президент России Владимир Путин 3 июля посетил одни из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Главная новость - полностью взята Константиновка сказал Песков

Населенный пункт зачищен от боевиков ВСУ благодаря героизму российских военных, отметил Песков. Киевский режим превратил город в, казалось бы, неприступный укрепрайон, однако сейчас Константиновка полностью освобождена.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что штурмовики "Южной" группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ.