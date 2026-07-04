Москва4 июл Вести.Российские военные зачищает город Константиновка в ДНР от попрятавшихся боевиков ВСУ. Об этом агентству ТАСС сообщил командир батальона с позывным Агалу.

Мы противника начали жестко, я скажу жестко, агрессивно выбивать с города, зачищать все дома. Даже там, где они пытались залезть в какую-то нору, мы эти норы находим, зачищаем, уничтожаем противника добавил комбат

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о полном освобождении Константиновки. После он добавил, что киевский режим с 2014 года превращал город в крепость и был уверен в его неприступности, однако российские бойцы доказали обратное.