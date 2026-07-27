Москва27 июлВести.Бойцы Вооруженных сил РФ проводят уничтожение "карманов" с боевиками ВСУ восточнее Константиновки, освобожденной ранее. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Он объяснил, что подобные действия позволят развивать наступление на дружковско-краматорском направлении.
Важнейшей задачей на сегодня являются контроль над флангами города [Константиновка] и ликвидация так называемых "карманов", где вклиниваются боевики, как раз восточнее Константиновки. Это, в свою очередь, позволит развивать наступление на дружковско-краматорском направлении с нескольких сторонзаявил глава региона
Ранее Пушилин объяснил важность освобождения города Белицкое в ДНР. По его словам, это откроет путь к расширению зоны контроля над логистикой ВСУ.
О полном освобождении Константиновки российскими войсками сообщил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.