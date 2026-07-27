Пушилин рассказал о ликвидации "карманов" с ВСУ восточнее Константиновки Пушилин: важнейшая задача – ликвидация "карманов" с ВСУ восточнее Константиновки

Москва27 июл Вести.Бойцы Вооруженных сил РФ проводят уничтожение "карманов" с боевиками ВСУ восточнее Константиновки, освобожденной ранее. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он объяснил, что подобные действия позволят развивать наступление на дружковско-краматорском направлении.

Важнейшей задачей на сегодня являются контроль над флангами города [Константиновка] и ликвидация так называемых "карманов", где вклиниваются боевики, как раз восточнее Константиновки. Это, в свою очередь, позволит развивать наступление на дружковско-краматорском направлении с нескольких сторон заявил глава региона

Ранее Пушилин объяснил важность освобождения города Белицкое в ДНР. По его словам, это откроет путь к расширению зоны контроля над логистикой ВСУ.

О полном освобождении Константиновки российскими войсками сообщил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.