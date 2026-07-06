Пушилин: в ряде районов Красного Лимана уже идет зачистка и разминирование

Пушилин рассказал о зачистке Красного Лимана Пушилин: в ряде районов Красного Лимана уже идет зачистка и разминирование

Москва6 июл Вести.Российские военные продолжают занимать все новые позиции в городе Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), а кое-где уже начались зачистка и разминирование. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, работа по освобождению Красного Лимана продолжается.

На краснолиманском направлении идем дальше. Здесь наши подразделения продолжают занимать новые позиции в самом Красном Лимане. Городские бои продолжаются, а где-то уже идет разминирование города и проводится зачистка от мелких групп одиночных украинских боевиков сообщил Пушилин

Он также напомнил о том, почему Красный Лиман имеет такое важное стратегическое значение.

Это железнодорожный узел, поэтому за него хватается противник, и он имеет в целом ключевое логистическое, оперативное значение для противника. Ну - или уже имел. Тем не менее, противник пока что еще упирается. Наши штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер - это водоемы, которые известны каждому жителю Донбасса, наверное добавил Пушилин

Также глава ДНР рассказал, что освобожденный на днях военными России город Константиновка в ДНР был превращен противником в настоящую крепость. Городу, по его словам, причинены серьезные разрушения.