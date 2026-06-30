Москва30 июн Вести.Российские военные продолжают охват населенного пункта Красный Лиман в ДНР, лишая боевиков Вооруженных сил Украины возможности отхода. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава региона Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что эта неделя стала достаточно богатой на военные события: российские подразделения продвигаются вглубь обороны противника, при этом уничтожая логистические узлы и склады боеприпасов, а также опорные пункты противника и пункты управления БПЛА.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" продолжают охват самого населенного пункта, лишая противника возможности отхода. В самом Красном Лимане бои разворачиваются уже в центре у железнодорожных путей, а также севернее – в районе озер Лиман и Голубое. Также российские подразделения продолжают выдавливать противника из городской застройки. Наши подразделения перерезают логистические цепи противника западнее населенного пункта, нанося плотное огневое поражение по переправам и ранее проложенным маршрутам и тропам, что полностью лишает врага возможности как для ротации, так и для снабжения, из-за чего противник, безусловно, испытывает острую нехватку провизии, ну и в целом личного состава там критически не хватает сказал Пушилин

Глава региона сообщил, что сейчас основная работа российских военных ведется с помощью беспилотников, которые выявляют цели для огневого поражения. Пушилин также подчеркнул, что попытки врага вступить в ближний бой фиксируются крайне редко, но если такое и случается, то боевики предпочитают сразу сдаваться, не выполняя поставленные им задачи по продвижению и разведке.

Пушилин также заявил, что освобождение Красного Лимана открывает для ВС РФ дорогу на Славянск с северо-востока, что создает предпосылки для полного освобождения всей северной части Донецкой Народной Республики.

Ранее военкор Добровольческого корпуса Минобороны Павел Кукушкин заявил, что российские военные проводят завершающие фазы освобождения населенных пунктов Константиновка и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.