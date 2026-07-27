Москва27 июл Вести.На славянско-краснолиманском участке фронта российские военные продолжают наступление, оттесняя противника вдоль поймы реки Северский Донец и расширяя зону контроля на правобережье. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Глава региона также сообщил, что бойцы ВС РФ продолжают зачистку кварталов в Красном Лимане от оставшихся в боевиков ВСУ.

На славянско-краснолиманском участке фронта наши подразделения продолжают теснить противника вдоль поймы реки Северский Донец. Также расширяют зону контроля на правобережье. В районе Тупиченко и Риховатки российские военнослужащие продолжают наступательные действия, используя географические особенности. Я напомню, там леса, поэтому используются лесополосы, перепады высот для фланговых маневров и выдавливания противника с господствующих высот ... Ну и на северном операционном направлении продолжаются бои с целью выхода к реке Оскол. Здесь задача стоит перерезать логистические артерии противника и создать плацдарм для дальнейшего продвижения вдоль как раз вот водной преграды сообщил Пушилин

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударом авиабомбы ФАБ-500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец.