Пушилин рассказал об успехах российских подразделений за неделю Пушилин поделился информацией о продвижении ВС РФ на фронте

Москва1 июн Вести.На прошедшей неделе подразделения Вооруженных сил РФ продолжили расширять зону контроля вдоль линии фронта. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Освещение ситуации он начал с краснолиманского направления.

Краснолиманское направление: Здесь наши войска наступают в направлении Святогорска. В районе Дробышева мы видим очень серьезные попытки противника контратаковать, однако остается под нашим контролем. Столкновения также у населенных пунктов Диброва и Ильичевка. В самом Красном Лимане продолжаются ожесточенные городские бои заявил Пушилин

После этого он рассказал о ситуации на славянском направлении.

На Славянском участке подразделения со стороны Кривой Луки продолжают движение к Пискуновке. Не прекращаются боестолкновения за стратегическую высоту в районе Рай-Александровки. Противник постоянно продолжает стягивать туда резервы. Наши подразделения перемалывают силы противника. Тем не менее, мы видим, что противник пока имеет возможность удерживать данный укрепрайон. По крайней мере, мы видим, что здесь есть попытки противника на больший период времени растянуть удержание данного укрепрайона, исходя из того, что после освобождения Рай-Александровки открывается у нас оперативный простор как в направлении Краматорска, так и в направлении непосредственно самого Славянска рассказал Пушилин

Глава ДНР поделился информацией о ситуации на константиновском направлении.

Далее на константиновском направлении мы видим продолжение городских боев в самой Константиновке. Уже с трех направлений идет продвижение наших подразделений в направлении центра. Продолжаются бои в районе железнодорожной станции. Также достаточно ожесточенные бои в районе Молочарки и Новодмитровки уточнил глава региона

Также он осветил ситуацию на добропольско-красноармейском направлении.

На добропольско-красноармейском направлении мы видим столкновение в районе Белицкого и Кучерова Яра. Также видим улучшение позиций в направлении Шевченко и Доброполья. И также мы видим, что наше подразделение от Удачного и Гришина продвигается к Сергеевке, севернее Новоалександровки. И за прошлую неделю здесь фиксируем определенного рода успехи рассказал Пушилин

Ранее глава ДНР сообщал об успехах ВС РФ в ходе боев за Константиновку. По его словам, российским солдатам удалось войти на территорию химзавода в городе.