Пушилин заявил, что ВС РФ продвинулись в Красном Лимане в ДНР

Пушилин рассказал об обстановке в Красном Лимане в ДНР Пушилин заявил, что ВС РФ продвинулись в Красном Лимане в ДНР

Москва3 июн Вести.Вооруженные силы России продвинулись в городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, украинские войска испытывают проблемы в этом населенном пункте из-за большого количества российских дронов.

Можно сказать, что есть определенные продвижения в самом Красном Лимане, но там, к сожалению, не так быстро все идет сказал Пушилин

Глава ДНР добавил, что в настоящий момент в Красном Лимане продолжаются бои.

Ранее Пушилин рассказал, что российские войска улучшают свои позиции в боях за Красный Лиман.