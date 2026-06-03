Москва3 июнВести.Вооруженные силы России продвинулись в городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, украинские войска испытывают проблемы в этом населенном пункте из-за большого количества российских дронов.
Можно сказать, что есть определенные продвижения в самом Красном Лимане, но там, к сожалению, не так быстро все идетсказал Пушилин
Глава ДНР добавил, что в настоящий момент в Красном Лимане продолжаются бои.
Ранее Пушилин рассказал, что российские войска улучшают свои позиции в боях за Красный Лиман.