Герасимов доложил о завершении операции по освобождению Красного Лимана Герасимов: завершается освобождение Красного Лимана

Москва3 июл Вести.Вооруженные силы РФ завершают операцию по освобождению города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Военачальник добавил, что этот населенный пункт имеет ключевое значение для дальнейшего наступления.

Завершается освобождение города Красный Лиман, важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении отметил Герасимов

Ранее стало известно о полном освобождении города Константиновка в ДНР. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим превратил этот населенный пункт в неприступную крепость, однако российские военные все равно смогли выбить оттуда врага.