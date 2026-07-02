Москва2 июлВести.Штурмовые отряды 25-й армии начали разминирование и зачистку города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что российские войска завершают ликвидацию разрозненных формирований ВСУ в населенном пункте.
Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пунктаговорится в сводке
В течение суток в населенном пункте российскими военными было уничтожено 30 украинских боевиков, пять машин, два наземных робототехнических комплекса и 10 пунктов управления беспилотниками, указали в оборонном ведомстве.
Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника "Баба-Яга" и "Вампир", пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донецдобавили в МО
Суммарно в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери ВСУ составили более 210 военных, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства, уточнили в ведомстве.
Также Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Пискуновка в ДНР.
Ранее военкор Добровольческого корпуса Минобороны Павел Кукушкин рассказал ИС "Вести", что ВС РФ скоро освободят Красный Лиман и Константиновку.