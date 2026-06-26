Минобороны: в Красном Лимане за неделю освобождено 327 зданий

ВС РФ за неделю освободили в Красном Лимане 327 зданий Минобороны: в Красном Лимане за неделю освобождено 327 зданий

Москва26 июн Вести.ВС РФ освободили в течение недели 327 зданий и овладели 50 опорными пунктами в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в Минобороны.

Штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в населенном пункте.

Подразделения 67-й дивизии овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий сообщили в военном ведомстве

Подразделения группировки "Запад" за неделю нанесли поражение трем механизированным и штурмовой бригаде ВСУ, а также двум бригадам морской пехоты и трем бригадам теробороны.

Всего в зоне ответственности группировки "Запад" противник потерял более 1510 военнослужащих, 23 бронированные машины, 101 автомобиль, 16 орудий полевой артиллерии и 5 станций РЭБ.

25 июня в Минобороны сообщили, что экипажи Су-34 ВКС России нанесли удары по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ.

Как рассказал ИС "Вести" командир 31-го полка "Башкортостан" 25-й армии группировки войск "Запад" с позывным Восход, противник уже понимает, что потерял Красный Лиман.