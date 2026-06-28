Минобороны: в Красном Лимане освобождено 59 зданий, в Константиновке 26

Штурмовики освободили 59 зданий в Красном Лимане и 26 в Константиновке Минобороны: в Красном Лимане освобождено 59 зданий, в Константиновке 26

Москва28 июн Вести.Штурмовые подразделения группировки "Запад" освободили 59 зданий в Красном Лимане Донецкой Народной Республике, а военнослужащие "Южной" группировки освободили 26 зданий в Константиновке, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении в Красном Лимане.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями говорится в сообщении МО РФ

Противник потерял до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, пять роботизированных комплексов на дистанционном управлении и девять пунктов управления беспилотниками.

Штурмовики "Южной" группировки продолжают зачистку и уничтожение разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки.

За сутки освобождено 26 зданий уточняется в сводке МО РФ

Потери противника составили до 100 военнослужащих ВСУ, американский бронеавтомобиль MaxxPro, 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземных робототехнический комплекс и 21 пункт управления БПЛА.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские боевики, не понимая реальной обстановки в Константиновке, при попытках покинуть населенный пункт выходят на российские позиции.

В Красном Лимане для изоляции района боевых действий по бегущим из города боевикам ВСУ ударили авиабомбами ФАБ-500.