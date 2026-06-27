ВКС РФ ударили ФАБ-500 по боевикам ВСУ, пытавшимся бежать из Красного Лимана

По бегущим из Красного Лимана боевикам ВСУ ударили авиабомбами ФАБ-500 ВКС РФ ударили ФАБ-500 по боевикам ВСУ, пытавшимся бежать из Красного Лимана

Москва27 июн Вести.Воздушно-Космические силы (ВКС) РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшимся бежать из Красного Лимана на базу отдыха "Голубые озера", сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки "Запад" продолжают уничтожение формирований ВСУ в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР). Удар по боевикам был нанесен для изоляции района боевых действий на западной окраине города.

ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшимся бежать из города на территорию базы отдыха "Голубые озера" говорится в сообщении МО РФ

В результате удара уничтожено до 30 украинских боевиков.

За минувшие сутки российские военные освободили 57 зданий в Красном Лимане. Как рассказал в интервью ИС "Вести" командир 31 полка "Башкортостан" 25-й армии группировки войск "Запад" с позывным Восход, на западных окраинах города противник уже не предпринимает контратак, остались лишь "очаговые сопротивления".