Москва3 июлВести.Авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) с применением осколочно-фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, в результате ударов противник понес значительные потери в живой силе.
Уточняется, что удары произведены по пунктам временной дислокации 100-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Алексеево-Дружковка и 120-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Красного Лимана.
Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что террор против гражданского населения стал нормой для ВСУ.