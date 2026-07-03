Авиация ВКС уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в районе Красного Лимана Минобороны: авиация ВКС уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

Москва3 июл Вести.Авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) с применением осколочно-фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате ударов противник понес значительные потери в живой силе.

Уточняется, что удары произведены по пунктам временной дислокации 100-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Алексеево-Дружковка и 120-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Красного Лимана.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что террор против гражданского населения стал нормой для ВСУ.