Минобороны: ВКС России ударили по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ

ВКС России авиабомбами ФАБ-1500 ударили по отступающим боевикам ВСУ в ДНР Минобороны: ВКС России ударили по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ

Москва21 июн Вести.Экипаж истребителя Су-24 нанес удар по украинским боевиками, отступающим из Красного Лимана. Об этом сообщает Минобороны России.

Ведомство также опубликовало видео с моментом удара.

Нанесен удар с использованием авиационной бомбы ФАБ-1500 по боевикам, отходящим из Красного Лимана и укрывшимся в здании нефункционирующего бывшего пансионата говорится в сообщении

Уточняется, что боевики ВСУ использовали здание в районе Щурово как пункт временной дислокации.

Авиаударом уничтожены порядка 30 военных из 63-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Ранее в военном ведомстве сообщил о зачистке еще 53 зданий в Красном Лимане. Российские штурмовики 25-й армии продвигаются в северо-западной части города.