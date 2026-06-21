Москва21 июнВести.Экипаж истребителя Су-24 нанес удар по украинским боевиками, отступающим из Красного Лимана. Об этом сообщает Минобороны России.
Ведомство также опубликовало видео с моментом удара.
Нанесен удар с использованием авиационной бомбы ФАБ-1500 по боевикам, отходящим из Красного Лимана и укрывшимся в здании нефункционирующего бывшего пансионатаговорится в сообщении
Уточняется, что боевики ВСУ использовали здание в районе Щурово как пункт временной дислокации.
Авиаударом уничтожены порядка 30 военных из 63-й отдельной механизированной бригады украинской армии.
Ранее в военном ведомстве сообщил о зачистке еще 53 зданий в Красном Лимане. Российские штурмовики 25-й армии продвигаются в северо-западной части города.