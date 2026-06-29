Авиация РФ сбросила на скопление боевиков ВСУ в Николаевке бомбы ФАБ-1500 Минобороны: ударом ФАБ-1500 уничтожен пункт дислокации ВСУ в Николаевке

Москва29 июн Вести.Российские военные уничтожили двумя бомбами ФАБ-1500 пункт временной дислокации вооруженных сил Украины в городе Николаевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство также опубликовало кадры удара по противнику.

В населенном пункте Николаевка в ДНР... в одном из покинутых жителями зданий был обнаружен пункт временной дислокации личного состава 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ... по цели был нанесен удар экипажем ВКС России с применением двух авиабомб ФАБ-1500 говорится в сообщении

Уточняется, что ударом была уничтожена часть здания, где находились боевики.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Кучерова Яра в ДНР. При ударе ВКС РФ использовали пять авиабомб ФАБ-500.