ВС РФ уничтожили опорник и переправу ВСУ ВС РФ авиабомбами ФАБ-500 уничтожили опорник и переправу ВСУ

Москва12 авг Вести.Российские военные с помощью авиабомб ФАБ-500 нанесли удары по опорному пункту ВСУ в районе Новоужвиновки, а также насыпной переправе в районе населенного пункта Маяки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, авиаударом уничтожен пункт временной дислокации отдельное бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье ДНР.

Ранее сообщалось, что ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250 и ракет ударили по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях.