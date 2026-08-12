Москва12 авгВести.Российские военные с помощью авиабомб ФАБ-500 нанесли удары по опорному пункту ВСУ в районе Новоужвиновки, а также насыпной переправе в районе населенного пункта Маяки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
Кроме того, авиаударом уничтожен пункт временной дислокации отдельное бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье ДНР.
Ранее сообщалось, что ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250 и ракет ударили по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Харьковской и Сумской областях.