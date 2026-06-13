Москва13 июнВести.Вооруженные силы РФ в Краматорском районе ДНР с помощью авиабомб ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 поразили пункты временной дислокации бригад ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В районе были обнаружены пункты дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, 63-й отдельной мехбригады и 60-й отдельной мехбригады.
Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженным объектам противника авиационных ударов ВКС России с применением авиабомб ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекцииговорится в сообщении
Все цели были поражены.
Ранее ВС РФ нанесли удары ФАБами по ВСУ в районе Щурова и Белицкого в ДНР.