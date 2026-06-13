ВС РФ уничтожили пункты дислокации боевиков ВСУ в ДНР МО РФ: российские военные уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

Москва13 июн Вести.Вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации (ПВД) украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения четвертой отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в районе н.п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н.п. Щурово уточняет ведомство

Минобороны подчеркивает, что экипажи ВКС России при этой операции применяли авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.