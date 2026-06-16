ВКС РФ ударили ФАБ-1500 по пунктам дислокации ВСУ Минобороны: ВКС РФ ударили авиабомбами ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА ВСУ

Москва16 июн Вести.Воздушно-космические силы РФ сбросили авиабомбы ФАБ-1500 на пункты дислокации и управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, двумя ФАБ-1500 ударили по ПВД 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, замеченному около Николаевки в ДНР. Еще одну ФАБ-1500 сбросили по пункту 63-й отдельной мобильной бригады возле Щурово в ДНР.

Кроме того, был нанесен удар по пунктам управления БПЛА в районе Сеньковки в Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки ВС России взяли под контроль более 100 зданий в черте Константиновки (ДНР).