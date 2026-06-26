Москва26 июнВести.Минобороны РФ сообщило об ударе тремя авиабомбами по местам временной дислокации украинских военных на территории Славянской ТЭС в Донецкой Народной Республике.
Как отмечается в сообщении, российские разведчики выявили пункты временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ у города Николаевка на территории Славянской ТЭС. Было решено уничтожить цели авиабомбами.
Экипажи ВКС России нанесли… удар с применением трех авиабомб ФАБ-1500 с УМПК. Средствами объективного контроля в режиме реального времени были зафиксированы прямые попадания по выявленным целямговорится в сообщении российского военного ведомства
Минобороны также выложило видео ударов и мощных взрывов на территории ТЭС.
Несколько дней назад координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российская авиация нанесла удар корректируемыми авиабомбами по острову Первомайский в Николаевской области. Основной целью атаки стали средства радиоэлектронной борьбы.