В подполье сообщили об авиаударе по украинскому острову с британским спецназом Координатор подполья Лебедев: ВС РФ уничтожили остров с британским спецназом

Москва23 июн Вести.Российская авиация нанесла удар корректируемыми авиабомбами по острову Первомайский в Николаевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. Министерство обороны России информацию об ударе не комментировало.

По словам Лебедева, основной целью атаки стали средства радиоэлектронной борьбы, размещенные на искусственном острове, который был создан еще в советский период и использовался в военных целях. Также, как утверждает координатор подполья, в результате удара были уничтожены два малых катера.

Уточняется, что потери украинской стороны могли составить до десяти человек. Лебедев также заявил, что ранее на острове находились британские военные специалисты, занимавшиеся подготовкой украинских военнослужащих к проведению морских специальных операций.

Остров Первомайский расположен между Очаковом и Кинбурнской косой и считается важным объектом с точки зрения контроля над акваторией региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар дронами "Герань" по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ) на нефтебазе "Канцеровка" в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области.