Москва2 авгВести.Российская армия поразила морской буксир в порту Николаева, который украинские боевики переоборудовали под свои нужды. Об этом сообщило Минобороны России.
Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что ВС РФ ночью продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые задействованы ВСУ.
Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены … морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеровговорится в сообщении
Буксир располагался в порту Николаева.
Кроме того, в порту Одессы были атакованы резервуары с горючим, которые предназначались для обеспечения нужд украинских боевиков.
Российская армия также ударила по сухогрузу с военным имуществом в Черном море. Уточняется, что судно находилось в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока.
Ранее украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаеве. В городе и Николаевской области также звучала воздушная тревога.