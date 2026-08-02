МО РФ сообщило о нанесении ударов по портовой инфраструктуре Украины

Минобороны РФ: нанесены удары по украинским портам МО РФ сообщило о нанесении ударов по портовой инфраструктуре Украины

Москва2 авг Вести.Российская армия поразила морской буксир в порту Николаева, который украинские боевики переоборудовали под свои нужды. Об этом сообщило Минобороны России.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что ВС РФ ночью продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые задействованы ВСУ.

Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены … морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров говорится в сообщении

Буксир располагался в порту Николаева.

Кроме того, в порту Одессы были атакованы резервуары с горючим, которые предназначались для обеспечения нужд украинских боевиков.

Российская армия также ударила по сухогрузу с военным имуществом в Черном море. Уточняется, что судно находилось в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока.

Ранее украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаеве. В городе и Николаевской области также звучала воздушная тревога.