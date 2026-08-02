Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги

СМИ сообщили о взрывах в украинском Николаеве Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на фоне воздушной тревоги

Москва2 авг Вести.В украинском городе Николаев произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают местные СМИ.

В городе на юге Украины воздушная тревога действует с 7.37 мск.

Взрыв был слышен в Николаеве говорится в одной из публикаций

Другое украинское СМИ отмечает, что звуки взрыва прозвучали также в подконтрольном ВСУ Харькове и Изюме.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги также продолжает действовать в Сумской и Харьковской областях.