Москва2 авгВести.В украинском городе Николаев произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают местные СМИ.
В городе на юге Украины воздушная тревога действует с 7.37 мск.
Взрыв был слышен в Николаевеговорится в одной из публикаций
Другое украинское СМИ отмечает, что звуки взрыва прозвучали также в подконтрольном ВСУ Харькове и Изюме.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги также продолжает действовать в Сумской и Харьковской областях.